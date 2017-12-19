Какими бывают принтеры для этикеток

Практически все изготовители товаров пользуются этикетками со штрих-кодами. Таким образом облегчается работа по учету продукции в системе. Есть возможность заказывать этикетки в типографии, но если нужна оперативная печать малых тиражей, то лучше обзавестись специальным принтером. Крупным организациям может понадобиться сразу несколько таких устройств, которые смогут выполнять разные задачи.

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Все существующие модели принтеров отличаются своей производительностью. К этому параметру стоит отнести количество печатаемых прибором этикеток. В зависимости от этого принтеры этикеток можно разделить на следующие устройства:

Мобильные принтеры представляют собой компактные приборы с встроенным аккумулятором и возможностью автономной работы. Как правило, осуществляют печать не более 2000 этикеток. Они оборудуются узкой лентой и имеют небольшую скорость печати. Используются такие принтеры складским персоналом для быстрой маркировки.

Настольные модели также имеют компактные размеры и функционируют вместе с компьютером. Обычно используются в офисах и небольших магазинах, складах. Обеспечивают печать около 5000 этикеток.

Коммерческие принтеры отличаются большими размерами. Они хорошо справляются с поставленной задачей и могут печатать до 20000 этикеток. Такие устройства применяют на крупных складах, транспортных предприятиях, в супермаркетах.

Промышленные образцы способные печатать более 20000 этикеток. Это наиболее мощные устройства, которые предназначаются для длительного процесса печати. Они отличаются большими габаритами и хорошей производительностью, что делают их отличным вариантом для крупных производств.

Что касается материалов изготовления этикеток, то они также могут быть разными. Термоэтикетки подойдут для продукции, которая не требует длительного хранения. Бумажные этикетки отличаются высоким качеством и могут прослужить несколько лет. Полипропиленовые этикетки очень прочные и стойкие к химическим воздействиям.