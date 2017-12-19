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Общество

Суд приостановил на 60 суток работу автомата по продаже питьевой воды в Нижнем Новгороде из-за ее плохого качества

18 декабря 2017 14:27  [708] Общество
Суд приостановил на 60 суток работу автомата по продаже питьевой воды в Нижнем Новгороде из-за ее плохого качества

Суд приостановил на 60 суток работу автомата по продаже питьевой воды в Нижнем Новгороде из-за ее плохого качества

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приостановил на 60 суток работу автомата по продаже питьевой воды в Нижнем Новгороде из-за ее плохого качества. Об этом пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону сообщила 18 декабря 2017 года.

Согласно информации, управление провело проверку качества воды в автомате по ее продаже на ул. Верхне-Печерской, 14. Деятельность по торговле вело ООО "Росинка". Было установлено, что качество воды не соответствует нормативам по микробиологическим показателям.

Кроме того, в сообщении говорится, что обществом не проводится лабораторный контроль качества воды, реализуемой через автоматы.

Нижегородский районный суд признал ООО "Росинка" нарушившим ст.6.5 КаАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде) и приостановил деятельность автомата. Кроме того, сейчас управление продолжает контрольно-надзорные мероприятия в отношении других объектов ООО "Росинка".

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