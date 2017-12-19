Пять спортивных команд и 19 юных спортсменов наградят по итогам спортивного сезона-2017 в Дзержинске Нижегородской области Спорт

Пять спортивных команд и 19 юных спортсменов наградят по итогам спортивного сезона-2017 в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 18 декабря 2017 года

Согласно информации, на торжественном итоговом мероприятии "Лучшие в спорте – 2017", которое проходит вечером 18 декабря, будут награждены 19 учеников спортивных школ, 11 тренеров, шесть спортивных организаций, а также три футбольные команды, команда по хоккею и команда черлидеров.

Так, в номинации "Прорыв года 2017" благодарственными письмами городского округа за активную жизненную позицию, пропаганду здорового образа жизни и волю к победе будут награждены воспитанники МАУ ДО "ДЮСШ "Город спорта" Артем Царев, МБУ ДО "ДЮСШ имени Анатолия Карпова" Мария Утенкова, МБУ ДО "ДЮСШ "Салют" Кирилл Фролов, МБУ ДО "ДЮСШ "Химик" Анастасия Герасимова, МБУ ДО "СДЮСШОР по фехтованию" Михаил Леонов, МБУ ДО "СДЮСШОР борьбы "Созвездие" Анастасия Кувшинова, МБУ ДО "ДЮСШ № 1" Алексей Манин, МБУ ДО "ДЮСШ "Магнитная стрелка" Марина Штернова, МБУ ДО "СДЮСШОР "Заря" Валерия Малова, а также команда по хоккею "Юниор" МБУ "ФОК" и команда черлидеров МБУ ДО "ДЮСШ № 3".

Кроме этого, в номинации "Лучший тренер 2017" благодарственные письма городского округа за высокий профессионализм, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, воспитание подрастающего поколения и пропаганду здорового образа жизни будут вручены тренеру-преподавателю по спортивной гимнастике МАУ ДО "ДЮСШ "Город спорта" Артему Шамину, тренеру-преподавателю по шахматам МБУ ДО "ДЮСШ имени Анатолия Карпова" Евгению Болецкому, тренеру-преподавателю по легкой атлетике МБУ ДО "ДЮСШ "Салют" Александру Королеву, тренеру-преподавателю по футболу МБУ ДО "ДЮСШ "Химик" Денису Дерешеву, тренеру-преподавателю по фехтованию МБУ ДО "СДЮСШОР по фехтованию" Алексею Вавилову, тренеру по сумо МБУ ДО "СДЮСШОР борьбы "Созвездие" Михаилу Аршинову, тренеру-преподавателю по баскетболу МБУ ДО "ДЮСШ № 1" Елене Слезкиной, тренеру-преподавателю по шорт-треку МБУ ДО "ДЮСШ№ 3" Александру Колесову, тренеру-преподавателю по спортивному ориентированию МБУ ДО "ДЮСШ "Магнитная стрелка" Константину Зыбову, тренеру-преподавателю по хоккею МБУ "ФОК" Николаю Артемову, тренеру-преподавателю по водному поло МБУ ДО "СДЮСШОР "Заря" Александру Карузину.

В номинации "Лучший спортсмен 2017" благодарственными письмами городского округа за высокие спортивные достижения будут награждены воспитанники МАУ ДО "ДЮСШ "Город спорта" Валентин Бесхмельницын, МБУ ДО "ДЮСШ "Салют" Александр Рогов, МБУ ДО "ДЮСШ "Химик" Адель Абзалов, МБУ ДО "СДЮСШОР по фехтованию" Олеся Тофелюк, МБУ ДО "СДЮСШОР борьбы "Созвездие" Екатерина Гордеева, МБУ ДО "ДЮСШ № 1" Евгений Чернядьев, МБУ ДО "ДЮСШ№ 3" Максим Тюкалов, МБУ ДО "ДЮСШ "Магнитная стрелка" Андрей Козырев, МБУ "ФОК" Владлена Демина, МБУ ДО "СДЮСШОР "Заря" Андрей Биткин.

Также в рамках мероприятия состоится награждение спортивных организаций города благодарственными письмами городского округа за эффективное сотрудничество в деле укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни: ФСОО "Дзержинский спорт" (Андрей Лопатников), НП Хоккейный клуб "Дзержинск" (Игорь Крашенинников), НП "Федерация бодибилдинга и фитнеса г. Дзержинcка" (Павел Плигин), Спортивный клуб скандинавской ходьбы "За ЗОЖ" (Давид Григорян), Федерация лыжных гонок (Александр Парамонов), ОО "Федерация спортивного ориентирования города Дзержинска" (Дмитрий Трубников).

В завершение церемонии президент общественной организации "Федерации футбола города Дзержинска" Андрей Куваев и выдающийся дзержинский футболист Аркадий Афанасьев наградят дзержинские футбольные команды "Дзержинск-ТС", "Химик 2009" и "УРАН" ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова".

