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Общество

Специалисты Россельхознадзора изъяли 210 кг "санкционного" сыра в Нижнем Новгороде

18 декабря 2017 14:52  [286] Общество

Фото: Управление Россельхознадзора

Специалисты Россельхознадзора совместно с таможенниками и прокуратурой изъяли 210 кг "санкционного" сыра в Нижнем Новгороде.

Как сообщило 18 декабря управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл, его сотрудники совместно с работниками Приволжской оперативной таможни и Нижегородской транспортной прокуратуры провели комплекс оперативных мероприятий, направленных на выявление каналов поступления продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ.

В ходе мероприятий установлен факт реализации на одной из оптовых продуктовых баз Канавинского района сыров, ввезенных нелегально из стран Европейского союза: Польши и Франции, а также Украины.

Оперативные мероприятия проводились при поддержке сил спецназа Федеральной таможенной службы.

В ходе мероприятия из незаконного оборота изъято 210 кг сыров. Вся изъятая партия уничтожена. По имеющейся информации данная продукция могла реализовываться через сети общественного питания Нижегородской области.

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