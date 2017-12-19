Специалисты Россельхознадзора изъяли 210 кг "санкционного" сыра в Нижнем Новгороде

Фото:
Специалисты Россельхознадзора совместно с таможенниками и прокуратурой изъяли 210 кг "санкционного" сыра в Нижнем Новгороде.
Как сообщило 18 декабря управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл, его сотрудники совместно с работниками Приволжской оперативной таможни и Нижегородской транспортной прокуратуры провели комплекс оперативных мероприятий, направленных на выявление каналов поступления продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ.
В ходе мероприятий установлен факт реализации на одной из оптовых продуктовых баз Канавинского района сыров, ввезенных нелегально из стран Европейского союза: Польши и Франции, а также Украины.
Оперативные мероприятия проводились при поддержке сил спецназа Федеральной таможенной службы.
В ходе мероприятия из незаконного оборота изъято 210 кг сыров. Вся изъятая партия уничтожена. По имеющейся информации данная продукция могла реализовываться через сети общественного питания Нижегородской области.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+