Последние новости рубрики Политика
19 декабря 2017 18:28  [77] "Возврат градостроительных полномочий можно рассматривать как момент политической борьбы", - Сергей Кочеров
19 декабря 2017 16:36  [250] Гордума планирует назначить конкурс по выбору главы Нижнего Новгорода на 12 января 2018 года
19 декабря 2017 16:10  [272] Управделами облправительства отложило "заселение" нового дома в Нижегородском кремле
19 декабря 2017 14:50  [2214] Ходатайство об аресте зампредседателя ЗС НО Олега Сорокина поступило в суд
19 декабря 2017 12:21  [1308] Глеб Никитин инициирует возврат градостроительных полномочий Нижнего Новгорода обратно на областной уровень
18 декабря 2017 19:21  [272] "Уверен, что Елизавета Солонченко должна и останется в нижегородской политике", - Юрий Лебедев
18 декабря 2017 18:38  [254] Один из двух полуфиналов конкурса "Лидеры России" завершился в Нижнем Новгороде 18 декабря
18 декабря 2017 17:23  [531] Вопрос отставки главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко будет рассмотрен на внеочередном заседании Гордумы 20 декабря
18 декабря 2017 15:39  [290] Депутаты в Нижегородской области будут встречаться с избирателями в соответствии с законодательством о митингах
17 декабря 2017 11:20  [244] Нижегородские студенты планируют открыть штаб сторонников Владимира Путина
Политика

Депутаты в Нижегородской области будут встречаться с избирателями в соответствии с законодательством о митингах

18 декабря 2017 15:39  [290] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Депутаты в Нижегородской области будут встречаться с избирателями в соответствии с законодательством о митингах. Соответствующий законопроект 18 декабря 2017 года одобрил комитет по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО).

Изменения вносятся в закон области о статусе депутата регионального парламента. Они обусловлены аналогичными изменениями федеральных норм. Предполагается, что депутаты будут проводить публичные встречи с избирателями в соответствии с законодательством о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Также предлагается установить, что специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также порядок их проведения будут определять органы исполнительной власти и МСУ.

Комитет поддержал законопроект и рекомендовал его к принятию в двух чтениях.

Напомним, в ноябре текущего года депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев предложил прописать в законе "О статусе депутата Законодательного собрания Нижегородской области" обязанность областного парламента публиковать сведения о доходах и расходах депутатов, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте и предоставлять общероссийским и региональным СМИ по их запросам.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph