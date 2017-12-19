Депутаты в Нижегородской области будут встречаться с избирателями в соответствии с законодательством о митингах Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко Депутаты в Нижегородской области будут встречаться с избирателями в соответствии с законодательством о митингах. Соответствующий законопроект 18 декабря 2017 года одобрил комитет по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО).



Изменения вносятся в закон области о статусе депутата регионального парламента. Они обусловлены аналогичными изменениями федеральных норм. Предполагается, что депутаты будут проводить публичные встречи с избирателями в соответствии с законодательством о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.



Также предлагается установить, что специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также порядок их проведения будут определять органы исполнительной власти и МСУ.



Комитет поддержал законопроект и рекомендовал его к принятию в двух чтениях.



Напомним, в ноябре текущего года депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев предложил прописать в законе "О статусе депутата Законодательного собрания Нижегородской области" обязанность областного парламента публиковать сведения о доходах и расходах депутатов, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте и предоставлять общероссийским и региональным СМИ по их запросам.

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