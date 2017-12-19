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Культура и отдых

Более 300 нижегородских школьников стали участниками "Живых уроков" с ноября 2017 года

18 декабря 2017 16:13  [140] Культура и отдых
Литературный музей М. Горького

Литературный музей М. Горького

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 300 детей посетили "горьковские" музеи Нижнего Новгорода за месяц реализации образовательного проекта "Живые уроки". Об этом сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, являющийся также инициатором данной программы.

"Живые уроки" для школьников посвящены 150-летию со дня рождения великого русского писателя Алексея Максимовича Горького. Проект подразумевает серию экскурсий для школьников в Нижегородском литературном музее имени Горького, домике Каширина и мемориальном музее писателя", - рассказывается в пресс-релизе.

Транспорт для перевозки детей предоставляется организатором. Как говорится в сообщении, после экскурсии дети младшего школьного возраста получают в подарок экземпляр переизданной книги Марины Горюновой "Домик Каширина" с иллюстрациями художника Аркадия Алямовского.

По словам Дмитрия Барыкина, целью образовательного проекта стало вовлечение школьников в тему юбилея великого земляка, пробуждение в них интереса к русской литературе и посещению музеев. "Мы выбрали гибкий формат экскурсий, который учитывает возраст участников. У нас уже есть множество положительных отзывов от самих ребят и их педагогов. Ожидается, что общее число участников составит более 700 детей", - сообщил он.

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Теги:
Дети Музеи
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