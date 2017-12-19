Следователи начали проверку по факту пропажи 15-летней девушки в Нижнем Новгороде (найдена живой) Общество

Следователи СУ СК РФ по региону начали доследственную проверку по факту пропажи 15-летней девушки в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба управления сообщила 18 декабря 2017 года.

Напомним, волонтеры объявили о пропаже 15-летних подростков, которые ушли 17 декабря из дома в Сормовском районе и не вернулись.

В настоящее время местонахождение мальчика установлено, он вышел на связь с родителями по телефону, сообщив, где находится. При этом о месте нахождения своей подруги ему ничего не известно.

Лиц, обладающих любой информацией о разыскиваемой, следователи просят сообщить по телефонам 8(831)225-07-18 или по телефону полиции 268-61-10, а также по каналу связи 02.

Фото: ПСО "Волонтер"