"УМК" планирует направить более 1 млн рублей на спил аварийных деревьев на нижегородских кладбищах в 2018 году Общество

Фото: "УМК-НН"

МКУ "Управление муниципальных кладбищ (УМК)" планирует направить более 1 млн рублей на спил аварийных деревьев на нижегородских кладбищах в 2018 году. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 18 декабря 2017 года.

Согласно информации, по данным на 18 декабря 2017 года, на муниципальных кладбищах Нижнего Новгорода продолжается вырубка аварийных деревьев. Всего в текущем году планируется удалить около 200 деревьев.

Как отметил директор "УМК" Николай Ингликов, особенно остро этот вопрос стоит на кладбищах, открытых более 50 лет назад: таких, как кладбище "По улице Пушкина" (1890 год), кладбище "Марьина роща" (1938 год), кладбище "Красная Этна" (1938 год), кладбище "Старо-Автозаводское" (1938 год), кладбище "Сортировочное" (1956 год).

"Продолжительность жизни дерева в среднем составляет 50-70 лет. На сегодняшний день на нижегородских кладбищах расположено более 500 аварийных деревьев. В этом году мы выпилим порядка двухсот деревьев высотно-верхолазным способом. Работы по отработке заявлений от горожан ведутся в индивидуальном порядке. Мы выезжаем на место, даем оценку зеленому насаждению, получаем решение комиссии и по его результатам спиливаем аварийное дерево или продолжаем наблюдать за ним", - рассказал директор МКУ.

Он подчеркнул, что, чтобы избежать проблемы с аварийными деревьями через 30-50 лет, сейчас на кладбищах не высаживаются деревья, только низкорослые кустарники.

Николай Ингликов также сообщил, что в 2018 году на эти работы планируется направить более 1 млн рублей, на которые необходимо выпилить порядка 250 аварийных деревьев.