"Ожидаем, что 2018 год станет переломным для Нижегородской области в сфере борьбы с браконьерством", - Николай Бондаренко Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Ожидаем, что 2018 год станет переломным для региона в сфере борьбы с браконьерством", - об этом руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай Бондаренко сообщил в рамках пресс - конференции 18 декабря 2017 года.



По его словам, ведомство рассчитывает, что в 2018 году с расширением полномочий надзорных инспекторов существенно улучшится ситуация с контролем браконьерства на территории региона.



"Сегодня ситуация с экологическим контролем выглядит следующим образом: надзор осуществляют специальные инспектора, они же выписывают штрафы. После передачи (расширения) полномочий у лесников, охотинспекторов и специалистов рыбнадзора появится больше прав для борьбы браконьерами. В частности, это касается выписывания штрафов, а также количества штатных единиц, которых сейчас мало для того, чтобы эффективно контролировать ситуацию с браконьерством в области. Думаю, что эти перемены скажут крайне положительно, и следующий год станет действительно переломным. Для этого мы сейчас готовим силы и средства", - отметил Бондаренко.



Ранее сообщалось, что нижегородское правительство намерено активно бороться с "рыбацкими городками" браконьеров. Это касалось более детального обследования водоохранных зон, составления подробной карты, расположения нелегальных рыбацких построек.