Один из двух полуфиналов конкурса "Лидеры России" завершился в Нижнем Новгороде 18 декабря Политика

Фото: пресс-служба "Маринс Парк Отеля"

Один из двух полуфиналов Всероссийского конкурса "Лидеры России" завершился в Нижнем Новгороде 18 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба конгресс-отеля "Маринс Парк Отель Нижний Новгород" (входит в состав кинокомпании "Союз Маринс Групп"), где проходил полуфинал конкурса управленцев.

Как сообщается в пресс-релизе, полуфинал конкурса собрал на своей площадке более 200 участников. Гостями конгресс-отеля "Маринс Парк Отель Нижний Новгород" в рамках данного мероприятия стали успешные руководители из разных уголков России. Также полуфинал конкурса посетили полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич, министр транспорта РФ Максим Соколов, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров, заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, ректор РГСУ Наталья Починок и многие другие.

"Всероссийский конкурс "Лидеры России" предоставляет возможность руководителям нового поколения проявить себя, развить новые способности, познакомиться со своими коллегами из других регионов и выиграть образовательный грант в размере одного миллиона рублей", - говорится в сообщении.

"Организаторами мероприятия конгресс-отель "Маринс Парк Отель Нижний Новгород" был выбран в качестве самой удобной и современной площадки для проведения. Для Всероссийского конкурса было задействовано семь площадок конгресс-отеля разной вместительности, на которых были размещены зоны для проведения конкурсных мероприятий, VIP-гостей и прессы. Открытие конкурса прошло в самом крупном конференц-зале отеля "Ялта", мощности которого позволяют организовывать мероприятия на высоком уровне", - отмечает пресс-служба отеля.

Напомним, что полуфинал конкурса управленцев по ПФО проходил с 16 по 18 декабря сразу на двух площадках — в Нижнем Новгороде и Самаре. На конкурс в Нижнем Новгороде квалифицировались 148 человек из восьми регионов ПФО: из Нижегородской области — 53, Пермского края — 29, Республики Удмуртия — 20, Республики Чувашия — 19, Кировской области — 10, Пензенской области и Республики Мордовия — по шесть, Республики Марий Эл — пять участников. Еще 153 участника приглашены на площадку в Самаре.