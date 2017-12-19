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Общество

Пешеходный переход на ул. Прокофьева у Московского вокзала открылся после реконструкции в Нижнем Новгороде 18 декабря

18 декабря 2017 18:56  [459] Общество

Фото: пресс-служба Канавинского района

Пешеходный переход на ул. Прокофьева у Московского вокзала открылся после реконструкции в Нижнем Новгороде 18 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Согласно сообщению, в реконструированном переходе были установлены пандусы для маломобильных групп населения, заменена облицовка стен с антивандальным покрытием, заменена электропроводка, покрашены потолки, а также отремонтированы наружные стены у входов в переход.

"Ремонт подземных переходов, безусловно, является необходимым аспектом благоустройства района, так как здесь происходит большое скопление людей, и важно, чтобы жители и гости района не испытывали дискомфорт в темных и грязных переходах. Касательно открывшегося перехода на ул. Прокофьева – подрядчиком проделан большой объем работы, по переходу ходить стало действительно приятно", - рассказал исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.

Напомним, что работы по подземному переходу, связывающему территорию у Московского вокзала с Гордеевским универмагом и ул. Фильченкова, согласно проекту, должны быть завершены в середине декабря 2017 года.

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