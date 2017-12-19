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Общество

АТИ оштрафовала подрядчиков на 1,5 млн рублей за нарушения содержания тротуаров в Нижнем Новгороде с начала декабря

18 декабря 2017 19:05  [233] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода оштрафовало подрядчиков на 1,5 млн рублей за нарушения содержания тротуаров в и пешеходных дорожек в период с 1 по 18 декабря 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 18 декабря 2017 года.

Согласно информации, с начала зимнего периода специалисты АТИ зафиксировали 138 нарушений зимнего содержания территорий и наложили штрафы на общую сумму почти 1,5 млн рублей. По словам заместителя начальника УАТиМК Евгения Решетникова, 61 протокол на сумму 695,5 тысяч рублей был составлен за неудовлетворительное состояние тротуаров вдоль магистральных дорог, еще 77 протоколов на сумму 755 тысяч рублей выписаны хозяйствующим субъектам за нарушения содержания внутриквартальных пешеходных дорожек.

"Специалисты проверяют, насколько расчищены тротуары от снега и наледи, обработаны ли пескосоляной смесью. Если выявлены нарушения, то составляется протокол. Затем в течение двух дней, согласно КоАП Нижегородской области, протокол отправляется на рассмотрение в административную комиссию района, на территории которого выявлено нарушение. И там уже в течение 15 дней принимается решение о привлечении лица к административной ответственности – штрафу", - уточнил Евгений Решетников.

Он подчеркнул, что сотрудникам управления поставлена задача вести активную работу по привлечению к ответственности дорожных служб, домоуправляющих компаний, ТСЖ и ЖСК за нарушения содержания внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек, а также тротуаров, расположенных вдоль магистральных дорог. "Если в весенне-летний период вся уборка тротуаров сводится к подметанию, сбору мусора и носит больше эстетический характер, то зимой она крайне важна с точки зрения безопасности пешеходов. К сожалению, не все обслуживающие организации и предприятия добросовестно выполняют свою работу. Таких коммунальщиков мы привлекаем к административной ответственности и наказываем рублем", - отметил заместитель начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода Евгений Решетников.

Как сообщалось ранее, почти 500 человек обратилось за медпомощью из-за падений на льду в Нижнем Новгороде в первой половине декабря 2017 года.

Напомним, нижегородская АТИ выявила 107 нарушений правил содержания территорий в районах верхней части города (Нижегородский, Советский и Приокский районы, - прим. НИА "Нижний Новгород") за период с 2 по 8 декабря 2017 года.

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