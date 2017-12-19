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Культура и отдых

Юрий Гуревич назначен и.о. ректора ННГК им. Глинки

19 декабря 2017 09:01  [290] Культура и отдых
Юрий Гуревич

Юрий Гуревич

Фото: Соцсеть

Юрий Гуревич назначен и.о. ректора Нижегородской государственной консерватории им. Глинки. Об этом сообщается на сайте консерватории 18 декабря 2017 года.

Согласно информации, 15 декабря на расширенном заседании ученого совета народный артист России Эдуард Фертельмейстер после 22 лет руководства Нижегородской консерватории передал пост ректора профессору, заведующему кафедрой народных инструментов Юрию Гуревичу, вступившему в должность и.о. ректора ННГК по решению министерства культуры РФ.

Дата выборов ректора, согласно Уставу учебного заведения, назначается ученым советом по согласованию с минкультом. Процедура выборов должна предусматривать самовыдвижение кандидатов. Руководитель ННГК избирается тайным голосованием на срок до пяти лет.

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