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Происшествия

Пропавшие в Нижнем Новгороде подростки найдены живыми

19 декабря 2017 09:59  [189] Происшествия

Пропавшие в Нижнем Новгороде подростки найдены живыми. Об этом сообщил ПСО "Волонтер" вечером 18 декабря 2017 года.

Напомним, 17 декабря волонтеры объявили о пропаже 15-летних юноши и девушки, которые ушли из дома в Сормовском районе и не вернулись. 18 декабря юноша сам вышел на связь, а по факту пропажи девушки была организована доследственная проверка.

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