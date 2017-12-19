Пропавшие в Нижнем Новгороде подростки найдены живыми Происшествия

Пропавшие в Нижнем Новгороде подростки найдены живыми. Об этом сообщил ПСО "Волонтер" вечером 18 декабря 2017 года.

Напомним, 17 декабря волонтеры объявили о пропаже 15-летних юноши и девушки, которые ушли из дома в Сормовском районе и не вернулись. 18 декабря юноша сам вышел на связь, а по факту пропажи девушки была организована доследственная проверка.