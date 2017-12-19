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Происшествия

Три человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Дзержинске Нижегородской области 18 декабря

19 декабря 2017 10:33  [264] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Дзержинске Нижегородской области 18 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в 17:25 на 3 км автодороги Красный мыс – Гнилицкие дворики, водитель, управляя автомобилем Toyota, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Валдай" и МАЗом, после чего МАЗ опрокинулся в кювет.

В результате аварии водитель МАЗа, мужчина 1965 года рождения, получил ушибы и после осмотра медиками был отпущен. Также пострадали пассажиры автомобиля Toyota: мужчина 1966 получил сочетанную травму и перелом позвоночника, мужчина 1962 года рождения - ушиб грудной клетки. Оба госпитализированы.

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Теги:
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