СУ СК завершает расследование по факту невыплаты зарплаты строителям нижегородского метро Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

СУ СК завершает расследование по факту невыплаты зарплаты строителям нижегородского метро.

Как сообщило СУ СК РФ по Нижегородской области 19 декабря 2017 года, с мая по сентябрь 2017 года генеральный директор фирмы, выполняющей работы по продлению линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка", не выплачивал зарплату более 1000 сотрудникам. Всего задолженность превысила 50 млн рублей.

На данный момент задолженность перед работниками погашена, причиненный потерпевшим вред возмещен в полном объеме.

Следователи выполняют комплекс следственных действий, направленный на окончание предварительного расследования и направления уголовного дела в суд.

Напомним, в конце ноября уголовное было возбуждено по факту невыплаты зарплаты строителям метро в Нижнем Новгороде. В результате внеплановой проверки ООО "Нижегородское "Строительное управление - 620" ("НН "СУ-620") были выявлены нарушения трудовых прав работников, связанных с нарушением срока выплаты зарплат за сентябрь – октябрь 2017 года.

Контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен в марте 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620").

СПРАВКА:

ООО "Нижегородское "Строительное управление-620" ("НН "СУ-620") зарегистрировано в Нижнем Новгороде в июле 2015 года. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Михаил Сергеевич Свиридов. Единственный учредитель ООО "Строительно-монтажное управление №6".

ООО "Строительно-монтажное управление №6" ("СМУ-6") зарегистрировано в Москве в июле 2014 года. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель Владислав Анатольевич Костенко.

ООО "СК "Управление строительства-620" ("СК "УС-620") зарегистрировано в Москве в 2007 году. Уставный капитал 1 млн 22,04 тысячи рублей. Гендиректор Владислав Анатольевич Костенко. Учредители: Николай Александрович Батырев (0,1%), Владислав Анатольевич Костенко (99,8%, указано обременение – залог АО "АКБ Пересвет"); Александр Сергеевич Новоселов (0,1%).

ООО "Мир строительных конструкций" (ООО "МСК") зарегистрировано в г. Протвино Московской области в 2010 году. Уставный капитал 400 тысяч рублей. Генеральный директор Станислав Иванович Цыпляков, единственный учредитель Станислав Анатольевич Костенко. Основной вид деятельности - торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.