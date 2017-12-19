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Происшествия

Женщина погибла в ДТП в Лысковском районе Нижегородской области 18 декабря

19 декабря 2017 11:00  [271] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина погибла в ДТП в Лысковском районе Нижегородской области 18 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в 12:45 на 5 км автодороги Лысково – Княгинино автомобиль Ford выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ-2107.

В результате аварии водитель ВАЗа, женщина 1963 года рождения, поучила смертельные ранения. Пассажир иномарки, женщина 1967 года рождения, с закрытой черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой госпитализирована в ЦРБ.

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