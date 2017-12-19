Более 133 млн рублей потратило АО "Транснефть – Верхняя Волга" на экобезопасность в Нижегородской области в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Более 133 млн рублей потратило АО "Транснефть – Верхняя Волга" на экобезопасность в Нижегородской области в 2017 году

Более 133 млн рублей потратило АО "Транснефть – Верхняя Волга" на обеспечение экологической безопасности в Нижегородской области в 2017 году. Об этом генеральный директор компании Юрий Левин сообщил в рамках пресс - конференции 18 декабря.

По его словам, всего компания вложила 133 млн рублей. Из них - 81 млн рублей на строительство очистных сооружений на станции "Шилово-3", 15 млн рублей потрачено на зарыбление водоемов – было выпущено более 800 тыс. мальков стерляди, сазана и толстолобика, кроме того в рамках года экологии было высажено более 9 тысяч деревьев, приобретено новое и дополнительное нефтесборное оборудование, проведена акция "Экосуббота".

Кроме того, в 2017 году компания оказывала меры поддержки программе восстановления зубров в национальном парке "Мещера" (Владимирская область). В частности, "Транснефть - Верхняя Волга" заключила договор целевого благотворительного пожертвования денежных на приобретение кормов для популяции зубров. Кроме того, компания продолжила проект по восстановлению серой куропатки в Нижегородской области, а также утвердило новые редакции паспортов, предусматривающие возможность безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Внесенные изменения позволят обеспечить безопасную эксплуатацию 41 км трубопроводов.

Как пояснил Юрий Левин, в 2018 году компания намерена продолжить экологические проекты

"Инвестиции в экологию выделяются на постоянной основе. Суммы могут варьироваться, однако ни один из текущих проектов остановлен не будет, мы намерены постоянно их обновлять. Я думаю, что инвестиции в дальнейшем будут только увеличиваться. Всего в рамках работы в 14 субъектах РФ предприятие вложило порядка 133 млн рублей в экологические проекты в 2017 году", - подвел итог руководитель АО "Транснефть - Верхняя Волга".

СПРАВКА:

Акционерное общество "Транснефть – Верхняя Волга" является дочерним предприятием ПАО "Транснефть". Основными задачами общества являются прием и транспорт нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Центральной России и для дальнейших экспортных поставок.

Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы АО "Транснефть – Верхняя Волга": "Сургут – Полоцк", "Горький – Ярославль", "Ярославль – Москва", "Рязань – Москва", "Горький – Рязань", "Альметьевск – Горький", "Горький - Новки", "Новки - Рязань", "Второво - Ярославль", "Рязань - Тула – Орел", кольцевые МНПП - пролегают по территории тринадцати субъектов Российской Федерации, пересекают крупнейшие водные артерии страны: Волгу, Оку, Суру, Клязьму, Москву-реку и имеют общую протяженность нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в однониточном исчислении около 6 тысяч км Функционирование системы обеспечивает комплекс из 22 нефтеперекачивающих и нефтепродуктоперекачивающих станций, 32 насосных станций, девяти резервуарных парков с резервуарами емкостью 5, 10, 20, 30 и 50 тысяч кубических метров. В состав АО "Транснефть - Верхняя Волга" входят: Горьковское, Рязанское, Марийское РНУ, Володарское РПУ, Великолукский завод "Транснефтемаш", Кстовская база БПО и КО.