Фото:
Прокуратура обнаружила только треть заявленной подрядчиком снегоуборочной техники в Советском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщила прокуратура города 19 декабря 2017 года, после снегопада, прошедшего 2-3 декабря, надзорным ведомством совместно с ГИБДД и административно-техническим надзором Нижегородской области 8 декабря была проведена проверка качества уборки улично-дорожной сети в Советском районе.
По результатам проверки на ряде улиц выявлено наличие наледи, снежных валов на проезжей части, ненадлежащее содержание внутриквартальных проездов и отсутствие обработки дорог и тротуаров противогололедными материалами.
Более того на момент проведения проверки у одного из подрядчиков, ответственных за уборку данной территории, снегоуборочные мероприятия осуществляли только восемь из 26 единиц техники.
По выявленным фактам нарушений законодательства о благоустройстве прокуратурой в адрес главы администрации города (сейчас и.о. главы Наталия Казачкова, - прим. НИА "Нижний Новгород") внесено представление, главе администрации Советского района (Владимир Исаев, - прим.) объявлено предостережение о недопустимости оплаты подрядчику фактически невыполненных работ. Также представление внесено в адрес генерального директора подрядной организации.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+