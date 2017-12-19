Прокуратура обнаружила только треть заявленной подрядчиком снегоуборочной техники в Советском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура обнаружила только треть заявленной подрядчиком снегоуборочной техники в Советском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщила прокуратура города 19 декабря 2017 года, после снегопада, прошедшего 2-3 декабря, надзорным ведомством совместно с ГИБДД и административно-техническим надзором Нижегородской области 8 декабря была проведена проверка качества уборки улично-дорожной сети в Советском районе.

По результатам проверки на ряде улиц выявлено наличие наледи, снежных валов на проезжей части, ненадлежащее содержание внутриквартальных проездов и отсутствие обработки дорог и тротуаров противогололедными материалами.

Более того на момент проведения проверки у одного из подрядчиков, ответственных за уборку данной территории, снегоуборочные мероприятия осуществляли только восемь из 26 единиц техники.

По выявленным фактам нарушений законодательства о благоустройстве прокуратурой в адрес главы администрации города (сейчас и.о. главы Наталия Казачкова, - прим. НИА "Нижний Новгород") внесено представление, главе администрации Советского района (Владимир Исаев, - прим.) объявлено предостережение о недопустимости оплаты подрядчику фактически невыполненных работ. Также представление внесено в адрес генерального директора подрядной организации.