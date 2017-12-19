Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде пенсионерки Елены Кузнецовой Происшествия

Елена Кузнецова Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде пенсионерки Елены Кузнецовой. Об этом сообщает поисково - спасательный отряд "Волонтер".



Согласно информации, женщина ушла из дома ул. Веденяпина 1Б в период с 10:30 до 13:00 15 декабря 2017 года и не вернулась. Приметы: рост 168 см, телосложение среднее, волосы темные короткие с проседью, серые глаза. Особые приметы: родинка на левой щеке. Была одета в светло-сиреневую куртку, черные брюки, сиреневую шапку, черные ботинки. При себе имела ключи от квартиры. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.



Лиц, обладающих любой информацией о разыскиваемой, следователи просят сообщить по телефонам 8(831)225-07-18 или по телефону полиции 268-61-10, а также по каналу связи 02.



Напомним, что пропавшие 17 декабря в Нижнем Новгороде подростки были найдены живыми спустя сутки.