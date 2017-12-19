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Происшествия

Пятилетний мальчик пострадал при столкновении автомобилей Lexus и Mercedes в Нижегородской области 18 декабря

19 декабря 2017 12:36  [174] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пятилетний мальчик пострадал при столкновении автомобилей Lexus и Mercedes в Нижегородской области 18 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в 15:12 на 27 км автодороги Нижний Новгород – Касимов в Богородском районе женщина-водитель (1973 года рождения, водительский стаж 16 лет), управляя автомобилем Lexus, выехала на встречную полосу и врезалась в Mercedes.

В результате аварии пострадал пассажир автомобиля Lexus: мальчик 2012 года рождения получил травмы и был госпитализирован. Отмечается, что ребенок находился на заднем сидении в детском кресле, был пристегнут ремнем безопасности.

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