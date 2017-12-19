Как навести порядок в доме?

Когда человек живет в комфортном, не утяжеленном лишними деталями пространстве, эффективность его деятельности сильно возрастает. Не надо тратить время на поиски вещей, отвлекаться на ненужное. Всё под рукой и на своих местах – идеальная картина.

Чтобы уборка не занимала много времени и не стала каким-то масштабным событием, заниматься ею надо регулярно: чем чаще, тем лучше. Можно убраться дома 1 раз в неделю и потратить на это 2-3 часа. А можно 2-3 раза в неделю потратить по 30-40 минут и достичь лучшего результата, ведь поддерживать чистоту проще, чем вычищать хаос. Экономия сил и времени очевидна.

Первым и самым важным этапом уборки является "расхламление". Необходимо убрать из дома всё, чем никто больше не пользуется, что вышло из моды и тем более то, что уже сломалось, порвалось и т.п. Если с вещами тяжело просто расстаться, то хорошую, но ненужную одежду, посуду, технику можно отдать малоимущим или в благотворительный фонд. Польза от такого мероприятия двойная: в доме порядок, а нуждающимся подспорье. Непригодные для использования вещи можно сдать в пункты приема вторсырья или на экоакции, получив за это какие-то бонусы (где-то чашку кофе, где-то символическую сумму денег). Или же поместить бесплатные объявления на соответствующем сайте, например, gigito.ru.

Правило при "расхламлении" такое: если вещь лежит невостребованной более 2-х сезонов, её никто больше не наденет. Не надо думать, что они пригодятся «когда похудею», «третьему ребенку» и так далее. Если от сервиза остались всего 2 чашки и они были прибраны в сервант, они больше не нужны. Никаких сомнений быть не должно, все эти вещи надо убрать из дома. Когда понадобятся, тогда и будет куплены, а сейчас в доме припасы не нужны.

После того, как из дома ушли все ненужности, а порядка больше не стало, надо браться за, казалось бы, нужное. Стоит присмотреться внимательнее к предметам, которые дублируется. 2 зарядки на один телефон, запасные одеяла и подушки на случай приезда 100 гостей одновременно, 3 сковороды одного размера и так далее. Без многих таких вещей качество жизни не изменится, а порядка будет больше.

Чтобы в шкафу всегда был порядок, надо разместить вещи так, чтобы все они были видны и легко доступны. Красиво и очень аккуратно смотрится, когда все вешалки одинаковые. Тогда платья и рубашки висят в шкафу на одной высоте в ровный ряд.

Вещи на полках следует складывать до свертка одинакового размера. Свернутую одежду складывать последним «швом» наружу. При таком способе укладки вещи можно будет доставать, не деформируя остальной стопки. Вниз следует разместить те свитера и футболки, которые используются реже.

В комодных ящиках хорошими помощниками станут коробки и шкатулки. В мягкие короба с ограничителями можно сложить белье, носки, всякую мелочь. Так у каждой вещи будет свое место, всё видно и доступно, а пространство использовано по максимуму.



Еще один принцип: использовать каждый сантиметр пространства шкафов, комодов для хранения. Здесь пригодятся мини-комоды, которые можно поставить в свободный угол шкафа, ящики и короба с крышками, которые можно складывать друг на друга. Также следует обратить внимание на такое простое, но очень практичное приспособление как подвесные секции, дополнительные штанги, многоярусные вешалки и т.п.

Максимально заполненные шкафы очищают жизненное пространство от лишних предметов. В чистом пространстве сознание не цепляется за посторонние детали и работает на своем максимуме. Порядок в доме – первый и самый важный шаг к порядку в жизни.