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Происшествия

Мужчина приговорен к 10 годам за убийство отца в Ардатовском районе Нижегородской области

19 декабря 2017 13:16  [169] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина приговорен к 10 годам колонии строго режима за убийство отца в Ардатовском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 19 декабря 2017 года.

Следствием и судом установлено, что ночью 16 марта 2017 года в доме с. Каркалей во время бытовой ссоры подсудимый нанес отцу несколько ножевых ранений по телу. От полученных телесных повреждений 65-летний потерпевший скончался на месте.

В гостях у фигурантов дела в ту ночь находилась односельчанка. Они распивали спиртные напитки. Увидев, что обвиняемый схватился за нож, женщина выбежала на улицу и позвала соседей. Однако предотвратить убийство не удалось.

Уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ходе предварительного следствия он не признавал свою вину. Ранее он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, является инвалидом третьей группы. Приговор в законную силу не вступил.

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