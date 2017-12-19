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Бизнес

Сбербанк запустил новый сервис для регистрации ИП и ООО

19 декабря 2017 15:09  [119] Бизнес

Сбербанк запустил новый сервис для тех, кто хочет зарегистрировать бизнес в виде ИП или ООО. Об этом пресс-служба банка сообщила 19 декабря 2017 года.

Согласно информации, сервис поможет подготовить необходимые документы в режиме онлайн. Клиенту нужно ответить на несколько вопросов в анкете, которые потребуются для корректного заполнения документов. Сервис объяснит разницу в системах налогообложения и поможет правильно указать виды деятельности. Будущему предпринимателю останется скачать и распечатать документы, а также оплатить госпошлину в любом отделении банка. Сервис подскажет в какое отделение налоговой инспекции следует обратиться.

"Мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах развития своего дела. Бесплатный онлайн-сервис помощи в подготовке пакета документов для регистрации бизнеса ИП или ООО доступен на сайте Сбербанка каждому, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Этот сервис дополняет линейку наших решений, которые позволяют предпринимателям максимально упростить типовые процессы и освобождают время для решения бизнес-задач".

Более подробная информация о новом сервисе подготовки документов к регистрации бизнеса — на сайте Сбербанка.

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