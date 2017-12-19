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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в распространении порнографии с несовершеннолетними

19 декабря 2017 15:14  [162] Происшествия

Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в распространении и демонстрации порнографических материалов. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 19 декабря 2017 года.

По версии следствия, в 2009 году 35-летний обвиняемый, находясь в своей квартире с личного компьютера разместил на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" несколько видеороликов, содержащих порнографические материалы с участием детей и подростков. Сами видеоролики он добавил из неустановленной группы в этой же соцсети.

Четыре файла были доступны для просмотра и копирования неопределенному кругу лиц и просматривались пользователями соцсети.

Мужчина обвиняется по п.п."а","г" ч.2 ст.242.1 УК РФ (распространение, публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), п "б" ч.3 ст.242 УК РФ (незаконные распространение, публичная демонстрация порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет").

Вину он признал в полном объеме. Дело направлено в суд.

Напомним, в 2016 году суд приговорил нижегородца к двум годам лишения свободы условно за незаконное распространение порнографических материалов в Интернете.

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