Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)
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Нижегородский аэропорт принял несколько следующих до Москвы самолетов из-за погодных условий. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила пресс-секретарь аэропорта Екатерина Молева 19 декабря.
По ее словам, самолеты прибыли в местный аэропорт, так как он является запасным. Все посадки были плановыми и произошли из-за ухудшения погодных условий в столице.
Один борт следовал из Воронежа, второй из Санкт-Петербурга и еще один самолет должен был лететь по маршруту Нижний Новгород – Москва, но вернулся обратно на взлетно-посадочную полосу. Все три борта принадлежат авиакомпании S7.
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