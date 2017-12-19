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Общество

Нижегородский аэропорт принял несколько следующих до Москвы самолетов из-за погодных условий

19 декабря 2017 15:23  [118] Общество
Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский аэропорт принял несколько следующих до Москвы самолетов из-за погодных условий. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила пресс-секретарь аэропорта Екатерина Молева 19 декабря.

По ее словам, самолеты прибыли в местный аэропорт, так как он является запасным. Все посадки были плановыми и произошли из-за ухудшения погодных условий в столице.

Один борт следовал из Воронежа, второй из Санкт-Петербурга и еще один самолет должен был лететь по маршруту Нижний Новгород – Москва, но вернулся обратно на взлетно-посадочную полосу. Все три борта принадлежат авиакомпании S7.

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