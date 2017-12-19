Нижегородский аэропорт принял несколько следующих до Москвы самолетов из-за погодных условий Общество

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский аэропорт принял несколько следующих до Москвы самолетов из-за погодных условий. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила пресс-секретарь аэропорта Екатерина Молева 19 декабря.



По ее словам, самолеты прибыли в местный аэропорт, так как он является запасным. Все посадки были плановыми и произошли из-за ухудшения погодных условий в столице.



Один борт следовал из Воронежа, второй из Санкт-Петербурга и еще один самолет должен был лететь по маршруту Нижний Новгород – Москва, но вернулся обратно на взлетно-посадочную полосу. Все три борта принадлежат авиакомпании S7.