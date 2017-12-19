Новогодний праздник прошел для юных победителей олимпиад и конкурсов Нижнего Новгорода 19 декабря Культура и отдых

Елизавета Солонченко Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Новогодний праздник прошел для юных победителей олимпиад и конкурсов Нижнего Новгорода 19 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Согласно информации, сегодня глава города Елизавета Солонченко приняла участие в новогоднем празднике, на который были приглашены ученики четвертых-пятых классов из всех районов города. Все ребята – победители олимпиад, спортивных и творческих конкурсов. В празднике также приняли участие заместитель главы города Михаил Кузнецов и депутаты городской Думы.

"В прошлом году мы возродили добрую традицию Горьковских елок. Сам посыл очень полезный - Дед Мороз по традиции дарит подарки в первую очередь тем, кто себя хорошо вел. И вот сегодня мы видим в буквальном смысле воплощение этого принципа: на этом празднике присутствуют детишки, которые являются лучшими в учебе, в спорте, которые победили в олимпиадах. Мы дарим им подарки и отмечаем, как самых лучших, чтобы они видели, что город их ценит, и чтобы они ставили перед собой еще более высокие цели", - сказал Михаил Кузнецов.

"В этом году депутатская елка проводится в Литературном музее Горького, потому что будущий 2018 год объявлен годом Алексея Максимовича Горького. Нам очень хотелось, чтобы дети прониклись традициями Горьковских елок, чтобы дети узнали, насколько сильны традиции благотворительности в Нижнем Новгороде, чтобы они не только посмотрели сказку, которую приготовил наш любимый театр "Вера", но и посмотрели экспозицию музея, и чтобы поняли - Горького надо читать и любить", - отметила Елизавета Солонченко.

Руководители города вместе с ребятами водили хоровод вокруг елки, вручили каждому из них красочную книгу и поздравили с наступающим Новым годом. "Я пожелала детям, чтобы они мечтали, потому что в этом возрасте это самое главное. Все, о чем они мечтают в детстве: о красивом городе и интересной жизни, обязательно сбудется", - сказала глава города.

После подвижных игр, песен, танцев и хоровода, школьникам показали спектакль "Сказки кота Котофея", а затем каждый ребенок получил сладкий подарок.