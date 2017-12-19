Нижегородское отделение Интерпола сообщило об экстрадиции троих находившихся в розыске граждан в 2017 году Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Трое находившихся в розыске граждан были экстрадированы на территорию Нижегородской области из-за границы в 2017 году. Об этом начальник отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Нижегородской области Игорь Мусин сообщил на пресс-конференции 19 декабря 2017 года.



По его словам, один из них находился в розыске с 2004 года. В 2014 году было установлено, что он находится в Чехии, после чего Интерпол начал работу по возврату гражданина. Процесс осложнялся тем, что мужчина к тому моменту получил право на постоянное жительство в Чехии. Розыск его был связан с мошенничеством в особо крупном размере. В частности, он организовывал семинары, выдавая себя за руководителя одной из крупных международных корпораций и приглашая граждан вступать в организацию. Для вступления необходимо было делать взносы, минимальный из которых составлял 3 тысячи долларов.



Кроме того, в феврале из Таиланда был экстрадирован гражданин, занимавшийся оборотом порнографии с участием несовершеннолетних, а в мае Интерполу выдали находившегося в Польше гражданина, который обвинялся в мошенничестве.



Помимо этого, по информации Игоря Мусина, в настоящее время идет работа по автомобилю Mazda, который был объявлен в розыск в Германии. Транспортное средство обнаружено в Дзержинске. Напомним, в 2016 году в Канавинском районе Нижнего Новгорода был обнаружен автомобиль BMW, угнанный с территории Швеции в 2015 году.