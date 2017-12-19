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Общество

"Нижегородский водоканал" ожидает экономию до 3 млн рублей в год после открытия собственной вирусологической лаборатории

19 декабря 2017 17:41  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ОАО "Нижегородский водоканал" ожидает экономию до 3 млн рублей в год после открытия собственной вирусологической лаборатории. Об этом журналистам сообщил управляющий директор "Нижегородского водоканала" Александр Прохорчев в ходе презентации ключевых проектов 2017 года по модернизации лабораторий "Водоканала" 19 декабря.

Он напомнил, что на базе ресурсоснабжающей организации действуют три лаборатории: при Ново-Сормовской и Слудинской водопроводных станциях, а также при Нижегородской станции аэрации. В течение 2017 года все лаборатории были отремонтированы. Кроме того было закуплено 18 единиц нового оборудования: для проведения комплексного химического анализа воды, определения анионов в воде, определения жиров и нефтепродуктов, определения марганца в природных и сточных водах, анализатор ртути.

"При этом самое значительное мероприятие – это, конечно, строительство вирусологической лаборатории на территории Слудинской станции. Эффект от этого как социальный – увеличение контроля за качеством воды, поступающей жителям города, так и экономический. Раньше на вирусологические исследования на базе других организациях мы тратили около 3-5 млн рублей, сейчас ожидаем экономию в размере 2-3 млн рублей. Кроме того, мы планируем осуществлять лабороторные исследования для сторонних организаций: в частности для "Водоканалов" близлежащих городов – Бора, Кстова", - рассказал Александр Прохорчев.

Управляющий директор организации также отметил, что для обеспечения работы вирусной лабоатории был расширен штат сотрудников, все они прошли обучение в Центральном НИИ эпидемиологии в Москве.

"На модернизацию всех лабораторий было потрачено около 50,4 млн рублей, на строительство вирусологической – 22,6 млн рублей. На закупку нового оборудования мы выделили 8 млн рублей", - добавил Александр Прохорчев.

Напомним, о планах по строительству вирусологической лаборатории Александр Прохорчев впервые сообщил журналистам в феврале 2017 года.

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