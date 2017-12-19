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Общество

Администрация Нижнего Новгорода на аукционе выбрала 33 площадки для организации елочных базаров

19 декабря 2017 17:55  [71] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода на аукционе выбрала 33 площадки для организации елочных базаров. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 19 декабря 2017 года.

Согласно информации, базары по продаже искусственных и натуральных елок, которые будут действовать до 31 декабря, будут организованы на пяти площадках в Автозаводском районе, шести – в Нижегородском, двух – в Приокском, четырех – в Ленинском, четырех – в Московском, трех – в Советском и восьми – в Канавинском.

Кроме того, на площади им. Киселева заработала новогодняя ярмарка, где нижегородцы помимо новогодних елей, также могут приобрести елочные украшения, праздничные подарки и другие праздничные атрибуты. Ярмарка будет работать до 15 января 2018 года.

Напомним, ранее администрация сообщала об организации 19 рождественских базаров.

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