Администрация Нижнего Новгорода на аукционе выбрала 33 площадки для организации елочных базаров Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода на аукционе выбрала 33 площадки для организации елочных базаров. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 19 декабря 2017 года.

Согласно информации, базары по продаже искусственных и натуральных елок, которые будут действовать до 31 декабря, будут организованы на пяти площадках в Автозаводском районе, шести – в Нижегородском, двух – в Приокском, четырех – в Ленинском, четырех – в Московском, трех – в Советском и восьми – в Канавинском.

Кроме того, на площади им. Киселева заработала новогодняя ярмарка, где нижегородцы помимо новогодних елей, также могут приобрести елочные украшения, праздничные подарки и другие праздничные атрибуты. Ярмарка будет работать до 15 января 2018 года.

Напомним, ранее администрация сообщала об организации 19 рождественских базаров.