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Общество

Экс-глава поселка в Лукояновском районе Нижегородской области приговорен к девяти годам за взятку

19 декабря 2017 18:23  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-глава поселка им. Степана Разина в Лукояновском районе Нижегородской области приговорен к девяти годам колонии строгого режима за взяточничество. Об этом прокуратура Нижегородской области сообщила 19 декабря 2017 года.

В суде установлено, что весной 2015 года к главе администрации обратился местный предприниматель для получения земельного участка под строительство гаража под размещение лесозаготовительной техники. За взятку в 1,1 млн рублей глава администрации поселка предоставил предпринимателю в аренду на 11 месяцев земельный участок площадью 625 кв. м без требуемой законом публикации извещения и проведения торгов. После чего он передал земельный участок ему в собственность.

Также бывший глава администрации с сентября по декабрь 2015 года осуществлял незаконную рубку лесных насаждений, принадлежащих району. Указанными действиями был причинен ущерб на сумму более 13 млн рублей.

Кроме того, он незаконно хранил по адресу своего места жительства военные патроны, но не собирался их сбывать.

Гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

Кроме лишения свободы суд решил взыскать с него штраф в 11 млн рублей, а также запретил занимать определенные должности на два года. Приговор суда не вступил в законную силу.

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