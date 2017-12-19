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Общество

Школа №109 в Канавинском районе Нижнего Новгорода получила имя Героя России Дмитрия Жидкова

19 декабря 2017 18:57  [78] Общество
Игорь Степанов

Игорь Степанов

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Школа №109 в Канавинском районе Нижнего Новгорода получила имя Героя России Дмитрия Жидкова. Об этом пресс-служба администрации района сообщила 19 декабря 2017 года.

Согласно информации, заместитель главы райадминистрации Игорь Степанов принял участие в торжественной церемонии присвоения школе имени Жидкова. На торжественном мероприятии также присутствовали помощник замглавы города Барыкина Антон Казаков, представители минобразования Нижегородской области, родители Дмитрия Жидкова Татьяна и Василий Жидковы, его друзья и сослуживцы.

После концертной программы участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске Жидкова.

"Хочу поздравить педагогический коллектив и учеников школы с такой честью – носить имя Героя Российской Федерации. Нужно сказать, что кроме чести и гордости с этим событием приходит и ответственность. С гордостью нести это светлое имя Героя России, служить на благо Родины, прославлять и приумножать достижения родной школы, - вот чего желаю я вам, дорогие ученики и учителя" - поздравил собравшихся Степанов.

СПРАВКА:
Дмитрий Жидков родился в Горьком в 1981 году. Он проходил службу в 45-м отдельном полку ВДВ. В августе был отправлен в командировку в Чечню. В декабре 2005 года группа капитана Жидкова обнаружила базу боевиков в Веденском районе Чечни. Во время преследования боевиков Жидков был тяжело ранен, подорвавшись на взрывном устройстве, но продолжал руководить подразделением и корректировать огонь артиллерии. Он скончался до эвакуации в госпиталь из-за большой потери крови. Был похоронен на кладбище "Березовая пойма" в Нижнем Новгороде. В октябре 2006 года Жидкову было посмертно присвоено звание Героя России.

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