Нижегородские и белорусские автомобилестроители планируют договорится о расширении сотрудничества Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские и белорусские автомобилестроительные предприятия планируют подписать программу по расширению производства и поставок автокомпонентов.

Как сообщила пресс-служба правительства и губернатора Нижегородской области 19 декабря 2017 года, об этом врио главы региона Глеб Никитин заявил по итогам встречи с министром промышленности Белоруссии Виталием Вовком. "В этой сфере открываются большие перспективы", - сказал он.

Никитин напомнил, что товарооборот между Нижегородской области и Белоруссией в 2017 году может превысить 1 млрд долларов. "Мы сейчас уже демонстрируем очень серьезный рост товарооборота за последние 10 месяцев 2017 года – почти на 40%, до более чем 800 млн долларов, По итогам 2017 года реально достичь объема товарооборота свыше 1 млрд долларов", - сказал он.

По словам Никитина, в структуре товарооборота Нижегородской области и Республики Беларусь преобладает экспорт продукции нижегородских предприятий.

"Символическая цифра в 1 млрд долларов – это только начало. Учитывая направления сотрудничества, которые мы сегодня обсудили, я уверен, что в ближайшее время товарооборот будет увеличиваться: это новые рабочие места на наших предприятиях, это повышение качества жизни наших граждан", - сказал Вовк.

Никитин и Вовк также приняли участие в работе семинара-презентации белорусской коммунальной техники производства ОАО "Амкодор", ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ" на Нижегородской ярмарке.

Напомним, что по итогам I полугодия 2017 года товарооборот между Нижегородской областью и Республикой Беларусь вырос на 38,5% и достиг 429 млн долларов, что позволило Белоруссии по данному показателю выйти на первое место из стран – внешнеторговых партнеров региона.