Нижегородский "Союз Рождественской стороны" планирует разработать приложение с информацией о зданиях Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Общественная организация "Союз Рождественской стороны" планирует разработать приложение для смартфонов для получения информации об исторических зданиях на ул. Рождественской и Кожевенной в Нижнем Новгороде.

Как сообщила организация 19 декабря 2017 года, предположительно, сервис появится к лету 2018 года.

Руководитель Союза Александр Сериков напомнил, что в 2017 году организация стала лауреатом конкурса грантов президента РФ, и потому улицу Рождественская ожидает каскад ярких мероприятий в рамках проекта "Рождественская сторона: добро пожаловать!"

"Нужно создать условия для увеличения туристического потока, чтобы рассмотреть красоты Рождественской стороны могли не менее 30% туристов, прибывающих к нам в город на водных суднах", - подчеркнул Сериков.

По его словам, президентский грант вряд ли сможет обеспечить воплощение всех амбициозных планов "Союза Рождественской стороны", поэтому Союз будет принимать в свои ряды все новых сторонников и искать инвесторов под различные проекты. Одним из таких новых участников стал владелец сети нижегородских ресторанов Роман Грузман. "И в интересах бизнесменов, и в интересах нижегородцев, чтобы одна из старинных уникальных улиц города продолжала радовать всех интересными событиями. Союз Рождественской стороны - это локомотив данной территории, который предлагает любопытные идеи и консолидирует бизнес-сообщество для их реализации", - добавил Сериков.

Первым в череде ближайших мероприятий станет зимний фестиваль "Рождественская сказка". 26 декабря в 15:00 состоится его открытие. Нижегородцев ждут показательные выступления фигуристов, хоккейное шоу "Забей гол Чемпиону" с участием представителей хоккейного клуба "Торпедо" и костюмированный ледовый хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые разыграют призы и для взрослых, и для детей - за лучшие новогодние костюмы. Всем нижегородцам, которые посетят открытие фестиваля, будут выданы карты-путеводители "Сказочная страна - Рождественская" с расписанием событий на время всех новогодних каникул и стикером на бесплатную экскурсию по ул. Рождественской.

"Если в течение праздников в одном из кафе или ресторанов, расположенных на улице Рождественской, вы закажете хотя бы чашечку кофе, вы получите стикер, который позволит вам участвовать в розыгрыше призов. Розыгрыш состоится 7 января, обещаю, что призы будут хорошими", - сообщил один из учредителей Союза, президент группы компаний "Пир" Александр Котюсов.

Также 7 января на ул. Рождественской состоится уникальный для Нижнего Новгорода праздник колокольного звона: все храмы в унисон звоном колоколов огласят наступление Рождества.

15 января в 17:00 в новом ресторане "Тутовка" пройдет вечер рождественских сказок, где все партнеры проекта поделятся легендами и авторскими сказками об объектах культурного наследия ул. Рождественской. Также в этот день состоится подведение итогов фестиваля для партнеров проекта "Союз Рождественской стороны".