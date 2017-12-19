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Общество

Сбербанк запустил социальный проект для незрячих и слабовидящих людей "Искусство. Вслух"

19 декабря 2017 18:43  [84] Общество

Сбербанк запустил социальный проект для незрячих и слабовидящих людей "Искусство. Вслух". Об этом пресс-служба банка сообщила 19 декабря 2017 года.

Согласно информации, первым художественным фильмом, адаптированным для незрячих и слабовидящих людей, стало продолжение популярной новогодней кинокомедии "Eлки Новые", которая уже на протяжении многих лет задает всей стране праздничное настроение.

"Искусство не имеет границ и должно быть доступно каждому, вне зависимости от физических особенностей, — подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев. — Этот проект — большой шаг навстречу обществу равных возможностей: мы помогаем интегрировать незрячих и слабовидящих людей в культурную жизнь".

Фильм "Eлки Новые" выходит в прокат с тифлокомментариями, позволяющими получать незрячим и слабовидящим людям специальную целевую информацию, которая им недоступна. Тифлокомментарии к фильму "Eлки Новые" доступны с 16 декабря в мобильном приложении "Искусство вслух", разработанном при поддержке Сбербанка.

На премьерные показы фильма в Нижнем Новгороде, Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Москве, Краснодаре, Самаре и Туле будут приглашены незрячие и слабовидящие люди, которые смогут в полной мере оценить новые возможности.

"Наш фильм – праздник, и я рад, что незрячие люди получили возможность окунуться в ту атмосферу, которую мы создаем. стать участниками кинематографической жизни. Благодаря команде увлеченных и неравнодушных профессионалов из Сбербанка, которые делают многое для развития инклюзивной среды, незрячие люди отныне и навсегда могут слушать тифлокомментированные фильмы и получать зрительские эмоции наравне со всеми", - отметил генеральный продюсер фильма “Eлки Новые” и создатель кинофраншизы “Елки” Тимур Бекмамбетов.

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