Формирование молодежной администрации IV созыва завершилось в Дзержинске Нижегородской области Общество

Формирование молодежной администрации IV созыва завершилось в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации 20 декабря 2017 года.

Итоги второго этапа конкурсного отбора подвели на заседании экспертного совета в администрации города 19 декабря. Второй этап проводился в форме интернет-голосования на сайте "Молодежь Дзержинска", а также в группе "ВКонтакте".

Принять участие в голосовании, которое длилось в период с 7 по 15 декабря 2017 года, могли жители Дзержинска 16-30 лет. Всего к этапу интернет-голосования были допущены 18 кандидатов, которые боролись за 10 мест в составе молодежной администрации.

В результате в состав молодежной администрации вошли: Андрей Булычев, Арина Бурмистрова, Анна Егорушкина, Екатерина Могилкина, Егор Николаев, Виктория Сапаркина, Татьяна Степанова, Полина Ткаченко, Антон Христов, Даниил Шубенкин.

Напомним, что по результатам первого этапа отбора в состав IV созыва уже вошли 10 человек: Владислав Балахнин, Илья Власенков, Андрей Вотчель, Екатерина Гриняева, Павел Емельянов, Дмитрий Солдатов, Надежда Ступницкая, Елена Толмачева, Дарья Чурдалева, Арина Шумкина.

Первое заседание, на котором будет избран глава молодежной администрации, состоится 25 декабря 2017 года в 17:00 в администрации города, после чего пройдет торжественная церемония передачи полномочий от молодежной администрации III созыва.

СПРАВКА:

Молодежная администрация – это консультативно-совещательный орган при администрации г. Дзержинска, который объединяет наиболее активных лидеров города, готовых представлять молодежь в деятельности органов местного самоуправления и реализовывать при поддержке администрации города свои общественно-значимые проекты.