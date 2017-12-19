"Скандальные подробности строительства парка на Стрелке", - анонс "Нижегородского рабочего" от 20 декабря Общество

"Скандальные подробности строительства парка на Стрелке. Почему подрядчика подозревают в мошенничестве?", - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 20 декабря 2017 года.

Контракт стоимостью почти в 180 миллионов рублей по строительству объекта "Парк в границах ул. Совнаркомовская, набережная рек Волги и Оки в Нижнем Новгороде" выиграла фирма "Магистраль". Примечательно, что данный застройщик оказался всего лишь одним из двух участников аукциона — больше на электронную площадку не заявилась ни одна организация. Почему другие потенциальные застройщики отказались от борьбы за столь "лакомый кусок"? И почему тендер по максимально высокой цене выиграла одна из двух заявленных компаний, читайте в свежем номере газеты "Нижегородского рабочего".

Автобиографический короткометражный фильм "Лечение печали" снятый нижегородцами, в следующем году будет представлен на фестивалях по всему миру! "Зрители десятков других стран смогут погрузиться в атмосферу Нижнего Новгорода", - рассказывает режиссер фильма Мария Воробьева. Нижегородцы же обязательно узнают местный колорит, умело восстановленные события и антураж 19 века, погружающие зрителя в атмосферу 90-х годов. Подробности о съемках читайте в свежем номере "Нижегородский рабочий".

Оказывается из забракованного прокисшего молока можно изготавливать довольно прочный и полностью экологичный материал. Арзамасские школьники представили инновационный проект по производству ткани из молока. Как рассказал "НР" один из главных разработчиков и лидеров проекта Кирилл Петров, саму технологию изготовления ребята почерпнули из интернета, но адаптировали идею для местного нижегородского производства. На сегодняшний день в мире существует только одна-единственная коллекция женской одежды из молочных тканей под названием "Mademoiselle Chi Chi", которую выпустила немка Анке Домаске — микробиолог и дизайнер. Где может использоваться данный материал и насколько он безопасен — читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".