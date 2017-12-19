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Общество

Нижегородская администрация утвердила проект планировки территории для реконструкции газопровода в районе ул. Минина

20 декабря 2017 09:14  [71] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация утвердила проект планировки территории для реконструкции газопровода в районе ул. Минина.

Согласно документам, размещенным на сайте мэрии, 18 декабря 2017 года было подписано постановление об утверждении документации по планировке территории, расположенной от ул. Минина до ул. Большая Покровская.

Постановление выпущено в целях реконструкции объекта: "Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП) (сеть газоснабжения), протяженность 452583,00 п.м, город Нижний Новгород, Советский, Приокский, Нижегородский районы".

Протяженность трассы – 1679 п.м; площадь земель на период реконструкции в полосе отвода составляет 10,5 тысяч кв.м.

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