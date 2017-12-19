Три пассажира общественного транспорта пострадали в ДТП в Советском районе Нижнего Новгорода 19 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека пострадали в авариях с участием общественного транспорта в Советском районе Нижнего Новгорода 19 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Так, в 12:25 на около дома №60/1 на пр. Гагарина автобус ПАЗ маршрута №97 врезался в троллейбус. В результате столкновения пострадали две пассажирки автобуса, женщины 1973 и 1992 годов рождения. Первая получила ушибы, вторая – сотрясение головного мозга.

Пять минут спустя около дома №1 по ул. Бекетова автобус ПАЗ маршрута №81 врезался в автобус ПАЗ маршрута №37. В результате ДТП пассажирка 1948 года рождения получила ушибы.