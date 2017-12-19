Первый отчетный концерт участников социального проекта "Творческое долголетие" пройдет в Нижнем Новгороде 21 декабря Культура и отдых

Фото: ННГК им. Глинки

Первый отчетный концерт участников социального проекта "Творческое долголетие" пройдет в Нижнем Новгороде 21 декабря 2017 года. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, в рамках проекта с октября 2017 года каждую неделю для представителей старшего поколения проходят бесплатные музыкальные занятия. Творческие встречи проводятся на двух площадках – Городской дом ветеранов (Чернопрудский переулок, д.4) и Детская школа искусств №8 им.В.Ю.Виллуана (ул.Варварская, д.5).

21 декабря в большом зале Детской школы искусств №8 в программе отчетного концерта прозвучат популярные песни, романсы, арии, а также сочинения для фортепиано. Начало в 12.30. Вход свободный.

Проект реализуется Ассоциацией выпускников Нижегородской государственной консерватории им. М.И.Глинки в рамках благотворительной программы "Активное поколение" Фонда Елены и Геннадия Тимченко. Региональным координатором конкурса выступает общественная организация "Забота". Партнер проекта – социально-просветительская программа "Университет старшего поколения" Фонда "Информационно-аналитический центр "Стратегия Нижний".

СПРАВКА:

Ассоциация выпускников Нижегородской государственной консерватории им.М.И.Глинки создана в 2016 году по инициативе ректора Нижегородской консерватории, Народного артиста России, Почетного гражданина Нижнего Новгорода, профессора Эдуарда Фертельмейстера с целью поддержки профессионального сообщества представителей сферы культуры и реализации социально-значимых проектов.