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Происшествия

Пенсионер в Семеновском г.о. Нижегородской области подозревается в убийстве знакомого из ружья

20 декабря 2017 10:49  [57] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионер в Семеновском г.о. Нижегородской области подозревается в убийстве знакомого из ружья. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 19 декабря 2017 года в доме в д. Безводное нетрезвый 79-летний хозяин в ходе ссоры с гостем выстрелил из ружья "ИЖ" в 64-летнего мужчину. От полученного ранения в грудь потерпевший скончался на месте. По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый задержан, он сознался в содеянном. Предварительно, ссора между мужчинами произошла из-за нежелания гостя уходить домой.

Огнестрельное оружие, которое находилось у пенсионера незаконно, изъято. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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