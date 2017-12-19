Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Семенове Нижегородской области Геннадия Соловьева Происшествия

Геннадий Соловьев Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Семенове Нижегородской области Геннадия Соловьева. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер".

Согласно информации, 68-летний мужчина ушел из дома 15 июля 2017 года и не вернулся.

Его приметы: на вид 65-70 лет, рост 175-180 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, носит усы. У Соловьева возможна потеря памяти.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении женщины, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (83162) 5-26-98 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).