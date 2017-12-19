Последние новости рубрики Происшествия
20 декабря 2017 11:46  [91] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Семенове Нижегородской области Геннадия Соловьева
20 декабря 2017 10:49  [97] Пенсионер в Семеновском г.о. Нижегородской области подозревается в убийстве знакомого из ружья
20 декабря 2017 10:01  [416] Три пассажира общественного транспорта пострадали в ДТП в Советском районе Нижнего Новгорода 19 декабря
20 декабря 2017 09:49  [149] Мужчина погиб при пожаре в Сергачском районе Нижегородской области в ночь на 20 декабря
20 декабря 2017 09:44  [189] Водитель с шестимесячным стажем погиб при столкновении с "Валдаем" в Нижегородской области 19 декабря
19 декабря 2017 15:55  [263] Нижегородское отделение Интерпола сообщило об экстрадиции троих находившихся в розыске граждан в 2017 году
19 декабря 2017 15:14  [234] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в распространении порнографии с несовершеннолетними
19 декабря 2017 13:16  [205] Мужчина приговорен к 10 годам за убийство отца в Ардатовском районе Нижегородской области
19 декабря 2017 12:36  [265] Пятилетний мальчик пострадал при столкновении автомобилей Lexus и Mercedes в Нижегородской области 18 декабря
19 декабря 2017 12:14  [204] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде пенсионерки Елены Кузнецовой
Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Семенове Нижегородской области Геннадия Соловьева

20 декабря 2017 11:46  [91] Происшествия
Геннадий Соловьев

Геннадий Соловьев

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Семенове Нижегородской области Геннадия Соловьева. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер".

Согласно информации, 68-летний мужчина ушел из дома 15 июля 2017 года и не вернулся.

Его приметы: на вид 65-70 лет, рост 175-180 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, носит усы. У Соловьева возможна потеря памяти.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении женщины, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (83162) 5-26-98 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph