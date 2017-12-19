"Ростелеком" получил лицензию на новый вид деятельности в сфере информационной безопасности Бизнес

"Ростелеком" получил лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК) на новый вид деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

Как сообщила 20 декабря 2017 года пресс-служба оператора связи, лицензия "услуги по мониторингу информационной безопасности средств и систем информатизации" позволит "Ростелекому" предоставлять корпоративным клиентам услуги в сфере информационной безопасности (ИБ) в соответствии с новыми требованиями законодательства по лицензированию отдельных видов деятельности, которые вступили в силу в 2017 году.

На основании лицензии "Ростелеком" может осуществлять весь комплекс услуг информационный безопасности: удаленный и круглосуточный мониторинг, управление информационной безопасностью и обеспечение защиты клиента от киберугроз в режиме реального времени (24х7) на базе Security Operation Center (SOC). В штате SOC "Ростелекома" работают десятки сертифицированных и высококвалифицированных аналитиков и инженеров.

"SOC "Ростелекома" был создан несколько лет назад для отработки инцидентов на собственной сети и внутренних проектах оператора, и в дальнейшем стал основой для развития нового направления бизнеса компании – услуг и сервисов в области ИБ. Экспертиза, накопленная в ходе ежедневной работы по отражению киберугроз, круглосуточный мониторинг сети и использование мощных программно-аппаратных решений и технологических платформ позволят "Ростелекому" стать одним из лидеров в сфере ИБ. Качество услуг "Ростелекома" по технической защите конфиденциальной информации теперь подтверждено лицензией ФСТЭК", – пояснил директор продуктового офиса "Информационная безопасность" ПАО "Ростелеком" Станислав Барташевич.

Услуга по мониторингу информационной безопасности средств и систем информатизации будет включать в себя сбор событий ИБ из различных систем клиента. Данные будут поступать в SOC "Ростелекома" по защищенным каналам связи и в дальнейшем обрабатываться – как автоматически, так и вручную аналитиками SOC. Подробный анализ позволит не только получать полную информацию о состоянии сети клиента, но и своевременно выделять из потока событий действительно значимые угрозы и предотвращать их, не допуская развития негативных сценариев для информационных систем заказчиков.