"Окская судоверфь" в Нижегородской области построит для минобороны катер за 1,15 млрд рублей Бизнес

"Окская судоверфь" (АО, Навашино, Нижегородская область, входит в UCL Holding) заключила контракт с министерством обороны России на строительство большого гидрографического катера (БГК) проекта 19920. Об этом 20 декабря 2017 года сообщил портал Корабел.ру со ссылкой на систему "СПАРК-Маркетинг".

Согласно информации, контракт заключен 19 декабря. По контракту завод должен поставить БГК до 25 октября 2020 года в Мурманск. Цена контракта - 1,15 млрд рублей (с НДС).

Контракт заключен по итогам конкурса, который проводился в ноябре. "Окская судоверфь" стала единственным участником заявка, которого была признана соответствующей. Заявку также подавал крымский судостроительный завод "Море", но она была отклонена из-за отсутствия части документации и информации.

БГК проекта 19920, по данным ярославского судостроительного завода "Вымпел", который уже выполнял заказы на производство такого судна, представляет однопалубный катер с непрерывной главной палубой, удлиненным баком, наклонным форштевнем и транцевой кормой. Рубка и машинное отделение располагаются в средней части. Катер имеет водоизмещение 320 т, длину 36,44 м, ширину 7,8 м и осадку 1,98 м. Автономность работы – 10 суток, экипаж – 11 человек.

СПРАВКА:

"Окская судоверфь" осуществляет строительство нефтеналивных и сухогрузных средне-тоннажных судов смешанного плавания, контейнеровозов, специальных судов и барж.