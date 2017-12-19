"Предъявленное обвинение не означает, что человека нужно "вычеркнуть из святцев", - Евгений Лебедев Политика

Евгений Лебедев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Предъявленное обвинение не означает, что человека нужно "вычеркнуть из святцев", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, комментируя арест своего заместителя Олега Сорокина, на встрече с журналистами 20 декабря 2017 года.

"Арест я прокомментировать не могу, знаю не больше, что есть в интернете. Конечно, это произошло неожиданно. Мы уже свыклись с мыслью, что Олег Валентинович давно в бизнесе, у него хорошая юридическая служба, все выверено до запятой. Претензии, которые были раньше, заканчивались ничем", - сказал он.

"Действий в связи с арестом мы предпринимать не собираемся. Предъявленное обвинение не означает, что человека нужно "вычеркнуть из святцев". Если депутат докажет свою правоту - как мы будем себя чувствовать? Мне в правоохранительных органах на вопрос о том, что с моим заместителем, ответили коротко - идут следственные действия", - добавил спикер ЗС НО.

"Мы стараемся не педалировать эти темы и не использовать их в корыстных целях. Мы будем ждать окончания следствия и после этого решать. Что касается приостановки членства в партии, это момент по Уставу. Никто не собирается очищать ряды партии от людей, попавших в такую ситуацию", - подчеркнул он.

Лебедев также сообщил, что не намерен предпринимать никаких действий и в отношении еще двух депутатов, попавших в поле зрения правоохранительных органов – Вадима Жука (ЕР) и Александра Бочкарева ("Справедливая Россия"). Так как во всех случаях нужно дождаться результатов расследований.