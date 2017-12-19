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Политика

"Столица Нижний" сообщила об отсутствии сбоев в строительстве жилкомплексов из-за ареста Олега Сорокина

20 декабря 2017 13:47  [177] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Согласно сообщению девелоперской компании "Столица Нижний" от 20 декабря 2017 года, строительство жилых комплексов ведется в штатном режиме.

"В связи с событиями 19 декабря, связанными с задержанием заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина, руководство компании "Столица Нижний" заявляет, что строительство жилых комплексов ведется в штатном режиме, без каких-либо изменений. Сложившаяся ситуация никак не связана с работой компании, никаких официальных претензий со стороны правоохранительных органов к самой компании и ее строительным проектам нет и быть не может", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что "Столица Нижний" многие годы строго выполняет все принятые на себя обязательства, в том числе по срокам ввода готового жилья".

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