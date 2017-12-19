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Общество

Дольщики продолжают ждать обещанную минстроем установку забора вокруг нижегородского ЖК "Новинки Smart City"

20 декабря 2017 15:07  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дольщики продолжают ждать обещанную минстроем установку забора вокруг нижегородского ЖК "Новинки Smart City".

Как сообщили в инициативной группе дольщиков ЖК 20 декабря 2017 года, только сегодня приехали строители, но уехали спустя некоторое время по причине отсутствия рабочего инструмента. "Также, переговорив со строителями, выяснили, что у них указание доделывать не весь забор вокруг стройки", - добавили в инициативной группе.

Ранее минстрой региона сообщал, что забор планируется установить сначала в ноябре, потом – к 20 декабря. Перенос сроков в ведомстве пояснили плохой погодой.

Напомним также, что стройка периодически подвергается попыткам краж. Так, 18 декабря неизвестные пытались вывезти стройматериалы, но автомобиль злоумышленников не смог выехать со стройплощадки. Охрану объекта дольщики ведут самостоятельно, для этого они создали штаб.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года облправительство анонсировало достройку 25 из 34 домов в ЖК "Новинки Smart City". Даты достройки пока не определены.

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