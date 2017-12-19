Область применения и преимущества канализационных трапов

Трапы – это устройства, которые отвечают за сбор и дальнейший отвод сточной воды в сеть канализации. Это их основная задача.

Трап нержавейка обычно устанавливается в рамках промышленных или производственных помещений. Изделия из стали самые востребованные, благодаря своим качественным характеристикам.

В настоящий момент на рынке представлено несколько разновидностей трапов для слива, выполненных из нержавейки. Каждая отличается уникальными конструктивными особенностями. Часто в рамках промышленных объектов устанавливают системы, что не только отвечают за отвод воды, но и за её очистку.

Конструкция канализационных трапов такова, что с их помощью можно собирать жидкость непосредственно с пола. Задача отвода воды может показаться простой и незамысловатой, но это не так. Именно от качества трапов будет зависеть длительность эксплуатации канализационной системы, количество и качество засоров, а также наличие неприятных запахов.

Системы могут изготавливаться также из чугуна, пластика и прочих материалов. Нержавеющая сталь – это оптимальный вариант. Доказательством тому могут послужить следующие преимущества: такой трап легко установить и привести в порядок, он неприхотлив в части ухода; функциональность и длительный срок эксплуатации; презентабельность системы; устойчивость к негативному воздействию агрессивных сред и коррозии.

Из нержавейки изготавливается не один лишь корпус. Из этого материала созданы также все внутренние детали и защитные решётки. Выбор трапов из нержавейки на рынке предельно широк, поэтому вариант можно подобрать для нужд абсолютно любого помещения. Его обычно монтируют в основание пола и фиксируют посредством бетонной смеси.

Канализационные системы просто необходимы, поскольку благодаря им предприятие способно функционировать в пределах существующих санитарных норм. Сточные воды могут содержать опасные и вредные для организма микроорганизмы. Особенно актуален монтаж такого плана конструкций для предприятий, к которым предъявляются строгие санитарные требования.