Развлечения для ребёнка 2 лет зимой на улице

Зима, пошёл первый снег. Ребёнок стал на год взрослее, ему уже 2 года. Выйдя на улицу, он может с удивлением заметить, что обстановка изменилась, и выпал первый снег. Покопаться в песочнице, построить тоннель, или слепить куличик уже не получится. А если ещё моросил дождь или мокрый снег, то и полазить по лестницам и горкам нет возможности.

Чем занять ребёнка на улице:

- Ледяная горка. Если поблизости залили ледяную горку, ребёнку 2 лет будет интересно на ней прокатиться. Следует купить ледянку. Продаются они в любом детском магазине, разнообразие цен и моделей огромное. Первые несколько раз прокатитесь с горки вместе с ребёнком, присутствие взрослого придаст чаду уверенность. Когда малыш поедет один, учите его держать спинку, и не падать на лёд. Желательно, чтобы для первого раза горка была некрутая и недлинная.

- Горка. На санках можно покататься со снежной горки. Санки лучше брать со спинкой, и с матрасом-сидением. Как и в случае с ледяной горкой, в первый раз можно съехать вместе с ребёнком, чтобы ему не было страшно. Затем учить его держаться за спинку или верёвку санок.

- Снежки. Снежки, можно предложить сделать ребёнку вместе руками, или купить снежколеп. Снежколепы купить можно на сайте https://snowball-maker.ru/.

- Формочки, машины. Если выпало много снега, можно взять с собой лопату и формочки, из снега тоже можно делать куличики. Построить большую горку и вырыть в ней туннель для машин. Покатать трактор.

- Лопата. Предложить ребёнку взять большую лопату и погрести снег на улице. Или покидать его вверх.

- Слепить снеговика. Тут без сноровки не обойтись, и скорее всего, в первый раз снеговика придётся делать взрослым. Но вставить палочки в виде рук, найти замену носу лучше предложить ребёнку.

- Сугробы. Дети в этом возрасте любят лазить по сугробам. Всегда стоит поддерживать кроху за руку, чтобы он не упал.

- Следы. При наличии поверхности с нетронутым снегом, следует показать её малышу, он с удовольствием будет ходить по снегу, оставляя следы.

- Пойти искать клад. Заранее купить небольшую игрушку или сюрприз ребёнку. Предложить ему обойти лестницу, качели, и где-нибудь под деревом незаметно положить сюрприз, так чтобы ребёнок мог его найти.

Развлечения можно комбинировать, или отдать предпочтение чему-то одному, что придётся по душе ребёнку. Тем более в этом возрасте не всегда удаётся уговорить пойти ребёнка на улицу.