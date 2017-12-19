Директор нижегородского ООО "Росметалл" оштрафована на 100 тысяч рублей за травму работницы Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Директор нижегородского ООО "Росметалл" оштрафована на 100 тысяч рублей за травму работницы.

Как сообщила региональная прокуратура 20 декабря 2017 года, 46-летняя женщина обвинялась по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, несчастный случай произошел 23 января 2016 года во время работы оператора на производственном оборудовании - линии продольно-поперечной резки рулонной стали. В процессе работы лентой прихватило кусок куртки мужчины и затянуло всю его руку в движущиеся части станка. Работник получил тяжелую травму в виде ампутации руки.

В мае 2016 года на само предприятие был наложен штраф в 180 тысяч рублей.

Причинами несчастного случая явилось нарушение требований директором предприятия охраны труда - отсутствие защитных ограждений на производственной линии.

Уголовное дело в отношении директора прекращено.